Matthias Rutkowski wechselt zum SV Wagenhofen

Plus Matthias Rutkowski wechselt im Sommer vom FC Ehekirchen zum SV Wagenhofen und spielt künftig wieder mit seinem Bruder zusammen. Was Sebastian Rutkowski über den Transfer sagt.

Von Benjamin Sigmund

Die Brüder Sebastian und Matthias Rutkowski haben viele Jahre gemeinsam für ihren Heimatverein FC Ehekirchen gespielt. Dann trennten sich die Wege der beiden Fußballer.

Nach einer Zwischenstation beim VfR Neuburg ist Sebastian Rutkowski seit vergangenem Sommer Spielertrainer beim A-Klassisten SV Wagenhofen. Matthias Rutkowski hingegen hat den FCE nie verlassen und für keinen anderen Verein gespielt. Nun geht der 30-Jährige in sein letztes Halbjahr beim Landesligisten. Ab kommender Saison wird er sich dem SV Wagenhofen anschließen und wieder gemeinsam mit seinem Bruder auflaufen. „Ihm ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, den FCE zu verlassen“, sagt Sebastian Rutkowski. „Er wollte fußballerisch etwas kürzer treten und auch etwas Neues sehen.“ Ziel der Brüder sei es ohnehin gewesen, noch einmal zusammenzuspielen. „Der Gedanke war immer wieder da“, so Sebastian Rutkowski. „Ich musste ihn also nicht überreden.“

