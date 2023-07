Fußball

vor 17 Min.

Nach 2:3 gegen Eichstätt: Ehekirchens Coach Michael Panknin schlägt Alarm

Plus Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt sucht Fußball-Landesligist FC Ehekirchen noch seine Form. Bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen den VfB Eichstätt treffen zwei ehemalige FCE-Akteure früh.

Von Dirk Sing

In knapp zwei Wochen startet der FC Ehekirchen mit einem Auswärtsspiel beim TSV Jetzendorf in die Fußball-Landesliga-Saison 2023/2024. So richtig in Form gekommen ist der Tabellenzweite der abgelaufenen Spielzeit im bisherigen Verlauf der Vorbereitung allerdings noch nicht. Ganz im Gegenteil. So ist es auch kein Wunder, dass Spielertrainer Michael Panknin entsprechend Alarm schlägt. „Wir werden uns in spätestens 14 Tagen, wenn die Punktrunde beginnt, gehörig steigern müssen. Ansonsten werden wir große Probleme bekommen“, so der 34-Jährige nach der 2:3-Niederlage am Sonntag gegen den Regionalliga-Absteiger VfB Eichstätt.

Obwohl das „nackte“ Resultat durchaus für Zufriedenheit im FCE-Lager hätte sorgen können, war Panknin mit dem Auftritt seiner Schützlinge über weite Strecken überhaupt nicht zufrieden. „Wir haben diese Partie quasi in den ersten 15 Minuten verloren, als wir einfach schlecht verteidigt haben beziehungsweise jeder gegnerische Ball in unserem Strafraum für enorme Gefahr gesorgt hat“, resümierte Panknin. Ab der Mitte des ersten Abschnitts habe sein Team dann zwar „ordentlich mitgespielt. Doch in der zweiten Hälfte, als das Geschehen nur noch vor sich hingeplätschert ist, haben die Eichstätter sicherlich einen Gang heruntergeschaltet“. Speziell das Abwehrverhalten in der Anfangsphase prangerte der FCE-Coach dabei an: „Wir haben das vor der Begegnung klar und deutlich angesprochen. Doch letztlich hat es nichts gebracht.“

