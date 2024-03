Fußball-Nachholspiele

Fußball in der Region: SV Wagenhofen jubelt im Derby

Plus Fußball-A-Klassist SV Wagenhofen kommt gegen den SC Feldkirchen zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Aufatmen auch im Lager des Kreisligisten FC Rennertshofen, der das „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den FC Gerolsbach mit 4:2 gewinnt.

Einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf der Kreisliga Ost fuhr der FC Rennertshofen ein. Im A-Klassen-Derby behielt der SV Wagenhofen gegen den SC Feldkirchen die Oberhand.

FC Rennertshofen – FC Gerolsbach 4:2: Beginn merkte man beiden Mannschaften die Wichtigkeit dieser Partie an. Die ersten Minuten waren von gewisser Nervosität und gegenseitigem Abtasten geprägt. In der achten Minute hatte das Heimteam die erste Strafraumszene. Mehrere Schussversuche wurden jedoch geblockt. Nach einer Viertelstunde folgte dann der erste Warnschuss des FCG. In der 31. Minute gingen die Gäste durch Lennart Fuhrmann nach einem katastrophalen Fehlpass der Heim-Truppe sogar in Führung. Der FCR war jedoch nur kurz geschockt und konnte knapp vor der Pause, im Anschluss an einen Freistoß, durch Roland Heckel ausgleichen.

In der zweiten Halbzeit kam zuerst Rennertshofen besser ins Spiel. In der 56. Minute konnte der schnelle Tobias Kruber im Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Simon Pickard sicher zum 2:1. Fünf Minuten später nutzte Matthias Steurer wiederum eine Unachtsamkeit der FCR-Abwehr und glich zum 2:2 aus. Die letzte Viertelstunde gehört dann wieder den Hausherren. In der 77. Minute brachte Daniel Litzl nach einer Ecke von Roland Heckel den FCR zurück auf die Siegerspur. In 90. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung durch David Pickhard. (hase)

