Die Unberechenbarkeit des Fußballs

Hat derzeit auch das Pech an den Fußballschuhen kleben: Joshofen-Bergheims Robert Zisler (links), der bereits seit einigen Wochen auf seinen elften Saisontreffer warten muss. Foto: Daniel Worsch

Plus Es kommt überraschend, dass der kriselnde VfR Neuburg in Ecknach mit 4:0 gewinnt. Oder Ehekirchen einer Pleiten- eine Siegesserie folgen lässt. Und der SV Weichering in Unterzahl einen Zwei-Tore-Rückstand aufholt.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Wenn Michael Panknin in diesen Tagen und Wochen auf das Klassement in der Landesliga Südwest blickt, muss der Spielertrainer des FC Ehekirchen immer wieder fast schon ungläubig lächeln. „Es ist wirklich der Wahnsinn, wie eng die jeweiligen Mannschaften beieinanderliegen“, sagt Panknin. Auch nach dem 16. Spieltag geht es für sämtliche 18 Teams entweder um den Auf- oder Abstieg. Ein Blick auf die Tabellen gefällig? Den Tabellenzweiten FC Kempten trennen vom ersten Relegationsplatz-Inhaber TSV Jetzendorf aktuell „nur“ elf Punkte.

Dass eine Siegesserie schnell dazu führen kann, einen gewaltigen Satz im Ranking nach oben zu machen, diese Erfahrung machte zuletzt auch das Panknin/Schröttle-Team. War dieses noch vor einigen Wochen den Abstiegsrängen bedrohlich nahe gekommen, hat es nach zuletzt zehn Punkten aus vier Begegnungen den Rückstand auf Rang zwei auf „läppische“ drei Zähler verkürzt. „Im Moment läuft es in der Tat wieder ganz ordentlich“, meint Panknin, der freilich auch weiß: „Gerade in solchen Phasen hast du dann auch mal das nötige Spielglück und gewinnst – wie beispielsweise zuletzt in Bobingen – auch die eine oder andere enge Partie.“

