Fußball-Nachlese

vor 20 Min.

Fußball-Nachlese: Ein Abstieg mit Ansage

Plus Trotz eines Zwischenhochs in der Rückrunde muss der SV Grasheim den bitteren Gang in die A-Klasse antreten. Während der SV Bertoldsheim unmittelbar vor dem Kreisklassen-Aufstieg steht, bastelt der FC Ehekirchen weiter eifrig an seinem Kader.

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Dr. Frank Schmidt am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr die Partie zwischen dem SV Grasheim und SC Ried (1:5) beendete, hatten die Hausherren endgültig Gewissheit: Nach zweijähriger Zugehörigkeit zur Kreisklasse Neuburg geht es für die Lila-Weißen in der neuen Saison zurück in die A-Klasse – was allerdings angesichts des Auftretens in dieser Spielzeit nicht wirklich eine große Überraschung darstellt.

„Nachdem es in der Rückrunde doch deutlich besser als in der ersten Saisonhälfte lief, kam zwischenzeitlich bei unseren Jungs doch wieder etwas Hoffnung auf. Doch unter dem Strich beziehungsweise realistisch betrachtet, musste man sicherlich mit dem Abstieg rechnen“, sagt SVG-Abteilungsleiter Philipp Öxler. Dementsprechend seien „seine“ Kicker auch direkt nach dem Ende der Begegnung gegen den SC Ried „schon ziemlich geknickt und enttäuscht gewesen, da dieser kleine Hoffnungsschimmer eben doch noch vorhanden war.“

