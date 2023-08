Fußball-Nachlese

Fußball-Nachlese: Sportlich getrennt, in den Problemen vereint

Plus Nach den verletzungsbedingten Ausfällen ihrer Stammtorhüter Simon Lenk und Dominik Jozinovic sind der FC Ehekirchen und VfR Neuburg zum Handeln gezwungen. Dabei sind kreative Lösungen gefragt. Das weiß vor allem auch der FC Zell/Bruck.

Von Dirk Sing

Viele sportliche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen dem FC Ehekirchen und VfR Neuburg momentan wahrlich nicht. Während der FCE bereits seit längerer Zeit das Aushängeschild der Region in Sachen Fußball ist und in der vergangenen Saison sogar vor dem Sprung in die Bayernliga stand, geht es für die Lilaweißen nach einem großen Kaderumbruch, verbunden mit einer regelrechten Verjüngungskur, in dieser Spielzeit in der Bezirksliga Nord in erster Linie um den Klassenerhalt.

Was die ehemaligen Landesliga-Kontrahenten in diesen Tagen jedoch eint, ist ein Problem der besonderen Art. Beide etatmäßigen Nummer-eins-Torhüter haben sich schwerer verletzt und stehen ihren Mannschaften mittel- bis langfristig nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund waren beziehungsweise sind bei den jeweiligen Klubs-Verantwortlichen Kreativität und Einfallsreichtum gefragt, um diese großen Lücken – zumindest vorübergehend – so gut wie möglich zu füllen.

