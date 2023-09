Fußball-Nachlese

17:00 Uhr

Fußball-Nachlese: Unterschiedliche Gefühlswelten

Plus Während den Landesligisten FC Ehekirchen endgültig die Realität eingeholt hat, schwärmen die Trainer des VfR Neuburg und SV Wagenhofen regelrecht von ihren Mannschaften.

Michael Panknin ist dafür bekannt, einen realistischen Blick auf Geschehnisse und aktuelle Entwicklungen zu haben. Erst recht, wenn es um seine Mannschaft, den FC Ehekirchen, geht. Bereits vor dem Auftakt in diese Saison sprach der Spielertrainer aus, was möglicherweise der eine oder andere Anhänger aufgrund der vorangegangenen Punktrunde, in der man nur denkbar knapp den Bayernliga-Aufstieg verpasst hatte, nicht wirklich gerne hören wollte. Aufgrund des kleinen Kaders müsse man wohl, so Panknin, in dieser Spielzeit etwas kleinere Brötchen als zuvor backen.

Der (überraschend) starke Saisonstart schien zunächst die Worte des 34-Jährigen zu widerlegen. Gar vom bewussten Understatement war hin und wieder die Rede. Mittlerweile, genauer gesagt, nach dem elften Spieltag, dürfte jedoch feststehen, dass der Ehekirchener Übungsleiter auch diesmal mit seiner Einschätzung richtig liegt. Nach zuletzt drei 0:3-Niederlagen hintereinander gegen den TSV Schwabmünchen, die SpVgg Unterhaching II sowie bereits am Freitag beim TSV Eintracht Karlsfeld haben sich die FCE-Kicker aus dem vordersten Tabellendrittel erst einmal verabschiedet.

