Fußball-Nachlese

24.04.2023

Fußball-Nachlese: Von Aufstiegsträumen und Abstiegsgespenstern

Plus Während der FC Ehekirchen nach oben schaut, muss der VfR Neuburg bangen. In Illdorf herrscht nach dem Sieg im Spitzenspiel Freude, beim FC Rennertshofen steht der dritte Torhüter im Mittelpunkt.

Von Benjamin Sigmund

Meisterehren, Ligaverbleib oder Abstiegsangst: Die Fußballsaison biegt auf die Zielgerade ein. Fünf Spieltage sind noch zu absolvieren, viele Entscheidungen stehen noch aus.

Noch nicht feststeht etwa, in welcher Liga der VfR Neuburg in der kommenden Saison spielen wird. Nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Wörnitzstein-Berg rutschten die Lila-Weißen auf den zwölften Tabellenplatz der Bezirksliga Nord ab, weil sowohl der TSV Rain II als auch der FC Gundelfingen II ihre Partien gewannen. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 13 beträgt nur zwei Punkte. Den belegt aktuell der SC Bubesheim, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat und bei einem Erfolg vorbeiziehen könnte. „Die Tabelle spricht eine klare Sprache. Das ist keine angenehme Situation für uns. Weder für die Spieler und mich, noch für den Verein“, sagt Trainer Alexander Egen. Gegen Wörnitzstein habe der VfR eine „verdiente Niederlage“ hinnehmen müssen. Nach vorne habe „mal wieder“, wie Egen sagt, die Durchschlagskraft gefehlt, bei beiden Gegentoren sei schlecht verteidigt worden. Zudem spricht er von „zu wenigen Spielern auf dem Platz, die das Heft an sich reißen“. Zwei oder drei Akteure reichten dafür nicht aus. „Du brauchst mehr Akteure, an denen sich die jungen Spieler aufrichten können.“ Was macht den Neuburgern Hoffnung, den Klassenerhalt auf direktem Weg einfahren zu können? Zum einen ist da das Restprogramm. Mit dem FC Affing, dem TSV Nördlingen II und dem FC Maihingen wartet in den nächsten drei Partien das abgeschlagene und praktisch als Absteiger feststehende Schlusstrio der Liga, gegen das in der Hinrunde neun Punkte geholt wurden. Auch die personelle Situation wird sich laut Egen wieder entspannen. Sebastian Stegmeir und Sebastian Rutkowski werden wieder zur Verfügung stehen, auch Moritz Bartoschek befindet sich im Aufbau. Egen glaubt jedenfalls an sein Team: „Ich weiß, was meine Mannschaft kann, wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringt. Sie ist besser als der Relegationsplatz.“ Neun Zähler, rechnet Egen, seien für den Klassenerhalt noch nötig. „Wir werden alles dafür tun, die nötigen Punkte zu holen, um direkt in der Liga zu bleiben.“

