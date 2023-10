Fußball-Nachlese

vor 48 Min.

Fußball-Nachlese: Von perfekten und unglücklichen Spielen

Plus Während der FC Ehekirchen und der TSV Burgheim einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand geben und mit dem Schiedsrichter hadern, feiert der VfR Neuburg einen 6:0-Kantersieg und gibt sich selbstbewusst.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Fußballspiele laufen selten nach Schema F. Sichere Führungen bedeuten noch lange keinen Sieg, unerwartete Dinge nehmen immer wieder Einfluss auf Spielausgänge.

Der FC Ehekirchen etwa wird in der Landesliga Südwest am Sonntag nach einem 2:0-Vorsprung nach 29 Minuten und klarer Überlegenheit gegen den TSV Jetzendorf nicht mehr damit gerechnet haben, noch mit 2:3 als Verlierer den Platz zu verlassen. Zumal das zweite und dritte Gegentor in der Schlussphase fielen (86., 88.). „Nach dem 2:2 bekommen wir eine Zeitstrafe, waren danach vor dem 2:3 etwas konfus“, sagt Abteilungsleiter Markus Bissinger, der ein Unentschieden als gerechtes Ergebnis gesehen hätte. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser und hätten höher führen können.“ Nach der Pause seien dann die Gäste die stärkere Mannschaft gewesen. „Aber es hätte gar nicht so weit kommen dürfen“, hadert Bissinger, der bei zwei harten Aktionen des TSV Jetzendorf in der ersten Halbzeit zumindest einen Platzverweis für angemessen gehalten hätte. Mit der „unglücklichen“ Niederlage und dem 1:1 gegen den SC Oberweikertshofen in der Woche zuvor hätte der FC Ehekirchen binnen einer Woche fünf Punkte unnötig liegenlassen, so Bissinger. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der FCE in diesem Fall Platz zwei belegen würde, nun ist er vor dem Derby am Freitagabend (18.30 Uhr) beim TSV Aindling Achter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen