Fußball

07:00 Uhr

Neuer Modus beim Donaumoos-Wanderpokal

Plus So läuft das traditionelle Fußball-Turnier im Donaumoos, das in diesem Jahr auf dem Sportgelände des SV Karlshuld ausgetragen wird.

Von Roland Geier Artikel anhören Shape

Der SV Karlshuld ist heuer Ausrichter des 72. Donaumoos-Wanderpokals. Traditionell wurde der Donaumoosmeister an zwei nacheinander folgenden Wochenenden ermittelt. Bei der diesjährigen Auslosung beschlossen die zehn teilnehmenden Vereine, den Modus des traditionellen Turniers zu ändern. Dieses wird heuer an nur einem Wochenende von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, ausgetragen.

„Da in Neuburg das Schloßfest stattfindet und einige Vereine wie der SV Ludwigsmoos, der vom 21. bis 23. Juli sein 60-jähriges Gründungsfest feiert, gebunden sind, sind wir in Terminnot geraten und die Vereine stimmten der Modusänderung, das Turnier an einem Wochenende auszutragen, einstimmig zu“, so Alexander Schinko, der stellvertretende Fußballabteilungsleiter des SV Karlshuld.

