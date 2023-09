Fußball-NR-Doppelpass

0:3 gegen Burgheim: Das Warten beim SC Ried geht weiter

Plus Der SC Ried betreibt im Heimspiel gegen den TSV Burgheim zwar viel Aufwand. Doch am Ende erweisen sich die Gäste als effektiver und gewinnen diese Partie verdient mit 3:0.

Als Schiedsrichterin Barbara Karmann die Kreisklassen-Partie zwischen dem SC Ried und TSV Burgheim am Sonntag um 16.53 Uhr beendete, hätten die Gefühlslagen bei beiden Teams nicht unterschiedlicher sein können. Während den heimischen Kickern die Enttäuschung aus den Gesichtern und ihrer Körpersprache deutlich anzumerken war, herrschte bei den Gästen beste Stimmung. Kein Wunder, mit einem letztlich verdienten und souveränen 3:0-Erfolg fuhren die Burgheimer im vierten Saisonspiel bereits ihren dritten „Dreier“ ein, während der SCR nach drei Begegnungen (einmal war man spielfrei) immer noch auf seinen ersten Zähler in dieser Saison wartet.

„Wir haben auch heute wieder einen immensen Aufwand betrieben. Was mich allerdings schon etwas ärgert: Wir haben im Vorfeld einige Dinge klar angesprochen – und dann kassieren wir gleich in der Anfangsphase nach einem weiten Ball den Rückstand, was gerade bei den hohen Temperaturen alles andere als vorteilhaft ist“, resümierte Rieds Trainer Alexander Egen, der seine Schützlinge diesmal von der Seitenlinie aus coachte. In der Tat fiel der Burgheimer Führungstreffer in der neunten Minute aus SCR-Sicht viel zu einfach. Es genügte ein weites, hohes Zuspiel von „Rückkehrer“ Daniel Jester über den gesamten Platz, um das 1:0 für die Gäste einzuleiten. Deniz Yilmaz war schneller als sein direkter Gegenspieler und hob anschließend das Spielgerät auch noch gekonnt über Schlussmann Luis Pfautsch. Viel hätte nicht gefehlt und Burgheim hätte kurz darauf sogar schon den zweiten Treffer folgen lassen. Doch Luca Manhart brachte tatsächlich das Kunststück fertig, aus kurzer Distanz am leeren Rieder Gehäuse vorbeizuschießen (16.). „Ganz klar, in dieser Aktion müssen wir das 2:0 machen. Das hätte uns sicherlich noch mehr in die Karten gespielt“, weiß TSV-Coach Harry Grimm.

