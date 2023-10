Fußball-NR-Doppelpass

12:00 Uhr

1:2 gegen den FC Illdorf: Die rote Laterne brennt weiter beim SV Grasheim

Plus Im Kellerduell der Kreisklasse Neuburg muss sich der SV Grasheim dem FC Illdorf mit 1:2 geschlagen geben. Dabei sorgt unter anderem eine Szene zu Beginn der zweiten Hälfte für Diskussionsstoff.

Im Kellerderby der Kreisklasse Neuburg gelang dem Aufsteiger FC Illdorf durch einen 2:1-Sieg beim Schlusslicht SV Grasheim der erhoffte Befreiungsschlag. Die Mösler dagegen stecken nach der Pleite noch tiefer im Schlamassel und behalten weiterhin punktlos die „rote Laterne“.

Die Order von Grasheims Trainer Michael Beck vor dem Anpfiff lautete: „Wir brauchen einen Dreier, um nicht vorzeitig abgehängt zu werden“. Die Ansprache Becks schien zumindest in der ersten Halbzeit gewirkt zu haben, denn die Gastgeber waren in einer sehr zerfahrenen und niveauarmen Partie die bessere Mannschaft. Sie hatten die Gäste gut im Griff und gingen in der 15. Minute auch in Führung. Als Robert Schneider im Strafraum gefoult wurde, entschied der Referee auf Elfmeter. Michael Beck behielt die Nerven und vollstreckte zur Führung.

