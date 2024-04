Fußball-NR-Doppelpass

2:1 gegen Münster: Der TSV Burgheim lässt sich nicht bremsen

Nicht zu stoppen: Münsters Johannes Wiener versucht, Lukas Biber am Abschluss zu hindern. Am Ende gewann der TSV Burgheim das Spitzenspiel mit 2:1. Foto: Daniel Worsch

Plus Der TSV Burgheim besiegt Münster/Holzheim mit 2:1 und macht einen großen Schritt Richtung Aufstieg. Während der Gastgeber effizient agiert, vergibt die SG viele Chancen.

Von Benjamin Sigmund

Nachdem der Schlusspfiff von Schiedsrichter Tobias Weber ertönt war, führte der Weg der jubelnden Spieler des TSV Burgheim direkt zu ihrem Torhüter. Dominik Seitz hatte mit einigen Paraden einen erheblichen Anteil daran gehabt, dass der Tabellenführer das Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg gegen die SG Münster/Holzheim mit 2:1 gewann und den Vorsprung auf den Gegner auf sechs Punkte ausbaute.

„Er hat zwei, drei überragende Paraden gezeigt“, lobte Burgheims Trainer Harry Grimm seinen Schlussmann. „Wegen unserer kämpferischen Leistung war der Sieg nicht unverdient“, fügte der Trainer an. Doch auch er wusste, dass Münster spielerisch überlegen war und gerade in der ersten Halbzeit ein Chancenplus verzeichnete. Während die Gäste in den ersten 45 Minuten zahlreiche aussichtsreiche Möglichkeiten hatten, aber torlos blieben, schlug Burgheim zweimal nach ruhenden Bällen zu. Kein Zufall, wie Grimm meinte: „Wir haben in den vergangenen Wochen im Training großen Wert auf Standards gelegt, was sich ausgezahlt hat.“ Münster indes hatte Anfang der Woche nach drei Niederlagen hintereinander den Trainer gewechselt. Thomas Wiesmüller musste gehen, Günter Schröttle stand im Spitzenspiel erstmals an der Seitenlinie.

