Fußball-NR-Doppelpass

vor 4 Min.

3:1 gegen Rennertshofen: Große Freude bei der SpVgg Joshofen-Bergheim

Plus Joshofen-Bergheim feiert mit einem 3:1 gegen den FC Rennertshofen seinen ersten „sportlichen“ Saisonsieg. Gästetrainer Tommy Mutzbauer sieht sein Team wegen der Austragung auf Kunstrasen im Nachteil.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Ein Blick in die Gesichter der Spieler der SpVgg Joshofen-Bergheim nach dem Schlusspfiff genügte, um die Bedeutung dieses 3:1-Sieges gegen den FC Rennertshofen zu erkennen. „Die Erleichterung ist brutal, das war so wichtig“, sagte dann auch Spielertrainer Jonas Zeller mit einem breiten Grinsen. Abgesehen vom Erfolg am grünen Tisch gegen die DJK Langenmosen hatte der Aufsteiger in der Kreisliga Ost noch keine Partie gewonnen, zuletzt einige deutliche Niederlagen einstecken müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

