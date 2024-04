Fußball-NR-Doppelpass

vor 19 Min.

3:2 in Reichertshofen: Der SV Karlshuld jubelt im Spitzenspiel

Plus Der SV Karlshuld gewinnt beim TSV Reichertshofen mit 3:2 und verkürzt den Rückstand auf den Zweiten auf drei Punkte. Nach einer langen Zeit souveränen Vorstellung machen es die Mösler am Ende spannend.

Von Roland Geier

„In ein Topspiel gehört ein bisschen Spannung dazu, da muss was geboten sein“, sagte Karlshulds Spielertrainer Matthias Stegmeir und strahlte übers ganze Gesicht. Seine Mannschaft hatte soeben das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Reichertshofen mit 3:2 gewonnen. Durch diesen Dreier haben die Grünhemden den Abstand auf drei Zähler verkürzt. Die Schützlinge des Trainerduos Dominik Berchermeier/Matthias Stegmeir aber machten diese Partie unnötig spannend, denn sie lagen bereits souverän mit 3:0 in Führung, ehe sie dann ihren Anhang bis in die 96. Minute auf die Folter spannten und sogar um den Sieg bangen mussten.

Die taktische Änderung, Mattias Stegmeir vom Mittelfeld in die Innenverteidigung zurückzuziehen, zahlte sich zunächst aus. Die Abwehr wirkte stabiler als in den vergangenen Partien. In diesem hart geführten Fight spielte den Grünhemden die frühe Führung durch Alex Libeg in die Karten (7.). Der TSV Reichertshofen steckte den Rückstand schnell weg und verpasste in der neunten Minute den Ausgleich knapp. Nur drei Zeigerumdrehungen konnte sich Karlshuld Torhüter Philipp Roeckl auszeichnen, als er einen Schuss aus 16 Metern um den Pfosten lenkte. Effektiver waren dagegen die Grünhemden, als Daniel Amrehn mit einem Schuss aus 24 Metern den Torhüter zum 2:0 überwand (29.). Nun strahlten die Grünhemden Sicherheit aus und bestimmten die Partie. Noch vor dem Seitenwechsel hätte der SV Karlshuld die Führung ausbauen können. Erst verzog nach Vorlage von Libeg Johannes Ansorge aus kurzer Distanz (43.) und eine Zeigerumdrehung später scheiterte Libeg selbst, als er allein vor den Keeper der Gastgeber auftauchte und verzog.

