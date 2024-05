4:2 beim SV Straß: Der SV Bertoldsheim steht dicht vor dem Ziel

Nach dem 4:2-Erfolg beim SV Straß kann der SV Bertoldsheim bereits am Pfingstmontag die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg perfekt machen. Die Hausherren können dagegen nur eine Halbzeit überzeugen.

Der Fußball kann mitunter ein seltsamer und vor allem unberechenbarer Sport sein. Hätte man unter den rund 200 Zuschauern der A-Klassen-Partie zwischen dem Tabellendritten SV Straß und Spitzenreiter SV Bertoldsheim während der Halbzeitpause eine Blitzumfrage gemacht, welches Team nach 90 Minuten wohl den Platz als Sieger verlassen würde, wäre vom überwiegenden Teil des Publikums wohl der Heimatverein genannt geworden.

Und das aus einem guten und nachvollziehbaren Grund. Der letztjährige Kreisklassen-Absteiger hatte diese Spitzenpartie im ersten Durchgang klar beherrscht. Der SVS erwies sich von Beginn an äußerst bissig, gewann gefühlt jeden Zweikampf und stellte die Bertoldsheimer Hintermannschaft in erster Linie durch sein Offensiv-Trio Marco Friedl, Bright Aikhionbare und Jannik Rechner immer wieder vor Probleme. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Hausherren in der 16. Minute in Führung gingen. Nach schöner Vorarbeit von Aikhionbare ließ Spielertrainer Friedl erst seinen Bewacher mit einer geschickten Körpertäuschung stehen und vollendete schließlich aus zwölf Metern zum 1:0.

Bertoldsheim hat zunächst große Probleme beim Spielaufbau

Die Gäste hatten indes große Probleme im Spielaufbau und leisteten sich immer wieder einfache Ballverluste. Dass es aus SVB-Sicht bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Matthias Kumitz nicht noch schlimmer kam, lag vor allem daran, dass es den Bertoldsheimern gleich mehrfach gelang, potenziell gefährliche Abschlüsse der Einheimischen gerade noch mit dem Fuß oder Oberkörper zu blocken. Offensiv fand der Klassenprimus – abgesehen von einem Kopfball von Lukasz Kacprzak nach einer Ecke (20.) – so gut wie gar nicht statt.

„In der ersten Hälfte hat es Straß richtig gut gemacht. Durch den frühen und großen Druck sind wir überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen“, resümierte Gäste-Spielercoach Philipp Stadler, der gemeinsam mit seinem Trainer-Kollegen Martin Riedl dann in der Pause ganz offensichtlich die richtigen Worte fand. „Wir haben den Jungs gesagt, dass wir weiter an uns glauben müssen. Schließlich haben wir in dieser Saison schon mehrfach einen Rückstand gedreht“, so Kugler weiter.

Beim SV Straß kommt plötzlich der Kopf ins Spiel

Während bei den Straßern nach dem Wiederbeginn „immer mehr der Kopf“ (Friedl) ins Spiel kam, schwammen sich die Gäste langsam, aber sicher frei. Mehr noch, sie übernahmen die Kontrolle und kamen durch einen herrlichen Lupfer des eingewechselten Dennis Schmidt (59.) zum Ausgleich. „Eigentlich wäre es vom Spielverlauf her ein schönes Unentschieden gewesen. Doch letztlich haben wir uns einfach zu viele Fehler erlaubt“, meinte Friedl. Und diese nahm der SVB durch den flinken Janek Kugler (79./86.) und erneut Schmidt (90.) dankend an. Aikhionbares 2:4-Kopfballtreffer in der Nachspielzeit (90.+2) kam zu spät.

„Chapeau an mein Team für diese zweite Hälfte“, lobte Stadler, der nun mit seiner Truppe am Pfingstmontag beim nächsten Verfolger BSV Neuburg bereits die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg perfekt machen kann.

SV Straß: N. Rechner, Pils, L. Friedl, Bochenek, Nagl, A. Hutter, Zuberi, Aikhionbare, J. Rechner, Schlupf, M. Friedl (Hecht, L. Wayrauch, Räth, Schanz).

SV Bertoldsheim: Scheunig, Meier, Hanel, A. Müller, Do. Schimak, Weigl, Langner, Kacprzak, Kugler, Stadler, Riedl (T. Müller, Schmidt, Rust, Markl, Schrader).