vor 18 Min.

Ausgleich in der Nachspielzeit: SV Karlshuld punktet im Kellerduell

Plus Der SV Karlshuld enttäuscht im Kellerduell beim BC Uttenhofen und geht mit 0:2 in Rückstand. Doch die Grünhemden bäumen sich auf und holen noch einen Punkt. Wie Dominik Berchermeier die Partie bewertet.

Von Roland Geier

Für den SV Karlshuld wird die Luft in der Kreisklasse 2 Donau/Isar immer dünner. Die Grünhemden enttäuschten lange Zeit im Kellerduell beim Tabellenletzten BC Uttenhofen, der bereits mit 2:0 in Führung lag. Erst in der zweiten Hälfte bäumten sich die Mösler auf und glichen in der Nachspielzeit noch zum 2:2 aus.

Das Glück scheint dem SV Karlshuld wirklich nicht nachzulaufen. Trainer Dominik Berchermeier bekam schon vor dem Anpfiff die Nachricht, dass vier Spieler krank sind und Johannes Ansorge beruflich unabkömmlich ist. Berchermeier aber konnte seine kränkelnden Akteure dazu bringen, dass sie die Zähne zusammenbissen und sich zur Verfügung stellten. Zweifelsohne war das auch der Grund, warum die Grünhemden in der ersten Halbzeit auf dem Platz überhaupt nicht stattgefunden haben. „Uttenhofen hat es kapiert, dass es gegen den Abstieg geht, wir dagegen waren voll von der Rolle und mussten froh sein, dass wir nicht mit einem 0:3-Rückstand in die Pause gehen mussten“, so der SVK-Coach, der an diesem Tag wirklich von nichts verschont blieb. Denn bereits nach gut 15 Minuten musste der Karlshulder Übungsleiter zweimal verletzungsbedingt wechseln.

