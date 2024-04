Fußball-NR-Doppelpass

20:00 Uhr

BSV-Trainer Christoph Fieber im "NR-Doppelpass": „Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen“

Plus Heimlich, still und leise hat sich der BSV Neuburg in der A-Klasse Neuburg auf Platz drei geschoben. Am Sonntag wartet auf Spielertrainer Christoph Fieber und sein Team mit Wagenhofen ein „Hochkaräter“.

Von Dirk Sing

Christoph Fieber, der BSV Neuburg steht nach 17 Spieltagen in der A-Klasse Neuburg auf dem dritten Tabellenrang. Sind Sie selbst etwas überrascht oder haben Sie mit einer solchen Platzierung insgeheim sogar gerechnet?

Fieber: Tatsächlich überrascht mich das nicht. Ich habe das Potenzial, das in meiner Mannschaft steckt, schon ab dem ersten Spieltag gesehen. Man muss dazu sagen, dass wir in der Hinrunde Partien hergegeben haben, die man nicht verlieren darf. Gerade in Begegnungen wie gegen Berg im Gau oder auch Sinning wäre deutlich mehr möglich gewesen. Dann hätten wir jetzt schon den einer oder anderen zusätzlichen Punkt auf unserem Konto.

