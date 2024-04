Fußball-NR-Doppelpass

17:00 Uhr

Burgheims Trainer Harry Grimm spricht über seinen Abschied und das Spitzenspiel

Richtungsweisendes Spitzenspiel: Harry Grimm, der den Verein nach der Saison verlässt, empfängt mit dem TSV Burgheim am Sonntag die SG Münster/Holzheim. Foto: Daniel Worsch

Plus Harry Grimm spricht über seinen Abschied im Sommer und künftige Pläne. Vorher will er mit dem TSV Burgheim aufsteigen. Was der Trainer vom Spitzenspiel gegen die SG Münster/Holzheim erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Harry Grimm, hätten Sie damit gerechnet, dass der TSV Burgheim am 21. Spieltag als Tabellenführer der Kreisklasse Neuburg in das Spitzenspiel gegen die SG Münster/Holzheim geht?

Harry Grimm: Vor der Saison war nicht zu erwarten, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Die Jungs spielen wirklich eine überragende Runde. Ich habe aber schon damit gerechnet, dass wir besser sind als in der vorherigen Spielzeit, als wir beinahe abgestiegen wären.

