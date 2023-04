Dem SV Bertoldsheim reicht ein Tor

Plus Martin Riedl schießt beim 1:0-Sieg im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg beim BSV Neuburg den entscheidenden Treffer. Was die Trainer Ludgero Santos und Markus Schiele zur Partie sagen.

Der SV Bertoldsheim hat mit einem 1:0-Sieg beim BSV Neuburg im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg einen großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Zwar hat der Tabellenführer eine Partie mehr absolviert als der BSV, hat neben drei Punkten Vorsprung nun auch den direkten Vergleich für sich entschieden.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg etwas glücklich für uns“, sagte SVB-Spielertrainer Markus Schiele. „Der BSV war am Drücker, wir sind relativ kompakt gestanden und haben die Führung über die Zeit gebracht.“ Er lobte gerade die „kämpferische Leistung“ seiner Mannschaft, man habe alles reingeworfen.