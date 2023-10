Fußball-NR-Doppelpass

Der SV Straß benötigt beim 1:1 in Bertoldsheim drei Torhüter

Plus Das Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg zwischen dem SV Bertoldsheim und dem SVS endet 1:1. Weil sich der Stammtorhüter der Gäste verletzt, muss zunächst ein Stürmer ins Tor, ehe der Ersatzkeeper bereit ist.

Die letzte Chance im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg zwischen dem SV Bertoldsheim und dem SV Straß gehörte dem Gastgeber. Lukasz Kacprzak zog in der 90. Minute aus 18 Metern ab, Martin Peter fischte die Kugel mit einer Flugeinlage aus dem Eck. Somit blieb es beim letztlich gerechten 1:1.

Peter war an diesem Nachmittag bereits der dritte Strasser Torhüter, der zwischen den Pfosten stand. „Die Parade war mitentscheidend für den Punktgewinn“, lobte SVS-Spielertrainer Marco Friedl seinen Schlussmann, der wohl nicht mehr mit einem Einsatz gerechnet hatte. Denn als sich Stammtorhüter Simon Hecht nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Martin Riedl in der 74. Minute verletzte und länger behandelt werden musste, herrschte zunächst Ratlosigkeit auf der Strasser Bank. Zunächst streifte sich Feldspieler Christoph Räth das Torwarttrikot über und hatte in seiner fünfminütigen Tätigkeit als Nummer eins Glück, dass Torjäger Philipp Stadler nur die Unterkante der Latte traf (80.). Peter kam inzwischen umgezogen aus der Kabine gerannt und wurde für Räth eingewechselt. Dieser zog sich wieder sein Feldspieler-Trikot an und wurde in der Schlussphase als Stürmer aufs Feld geschickt. Als „skurril“ bezeichnete SVB-Spielertrainer Martin Riedl die Situation, auch Friedl habe so etwas in seiner Karriere noch nicht erlebt.

