Elias Zeller bricht den Bann: Joshofen-Bergheim besiegt Rennertshofen mit 2:0

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim besiegt den FC Rennertshofen verdient mit 2:0. Nach vielen vergebenen Chancen erzielt der Youngster die Führung. Trainer Jonas Zeller lobt seine Mannschaft.

Von Max Neff

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat in der Kreisliga Ost einen verdienten 2:0-Sieg gegen den FC Rennertshofen eingefahren. Die beiden Treffer gelangen in der Schlussphase.

In einer rassigen und umkämpften Partie, die auf Kunstrasen ausgetragen wurde, war die heimische SpVgg von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und spielte sich erste Möglichkeiten heraus. Die erste hatte der zum Stürmer umfunktionierte Johannes Böck per Kopf (7.). Kurz darauf bot sich der Heimelf sogar eine Doppelchance nach einer Ecke, doch zunächst knallte der Ball an die Latte und der anschließende Fallrückzieher von Nico Beßle wurde abgeblockt. Die beiden besten Gelegenheiten ergaben sich jedoch nach zwei schönen Spielzügen über die linke Seite: Zunächst steckte Johann Guppenberger den Ball mustergültig auf Dominik Rehm durch. Dessen Hereingabe konnte ein Rennertshofener Verteidiger in höchster Not per Grätsche vor dem einschussbereiten Böck klären (25.). Anschließend verlängerte Co-Trainer Robert Zisler per Hacke in den Lauf von Rehm, doch Gästekeeper Manuel Fieger war zur Stelle und klärte. „In dieser Phase des Spiels müssen wir eigentlich bereits in Führung gehen und unsere Chancen besser nutzen“, bemängelte SpVgg-Spielertrainer Jonas Zeller.

