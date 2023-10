Illdorfs Trainer Alexander Gerbl: „Wir sind extrem heiß auf das Spiel“

Plus Erstmals seit sechs Jahren treffen der FC Illdorf und der TSV Burgheim aufeinander. FCI-Trainer Alexander Gerbl spricht im "NR-Doppelpass" über den Saisonstart und verrät, auf was es im Gemeindederby ankommt.

Alexander Gerbl, wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf das Gemeindederby des FC Illdorf am Samstag (15.30 Uhr) gegen den TSV Burgheim?

Alexander Gerbl: Die Begegnung ist etwas extrem Besonderes, weil wir die vergangenen drei Jahre kein Gemeindederby hatten, weder gegen den TSV Burgheim noch gegen den SV Straß. Wir hätten diese Saison gerne vier Derbys gespielt, leider ist der SV Straß in die A-Klasse abgestiegen. Umso mehr freuen wir uns auf die Duelle mit Burgheim. Wir sind jedenfalls extrem heiß auf das Spiel.