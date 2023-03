Klare Angelegenheit: SV Klingsmoos gewinnt in Grasheim mit 3:0

Plus Tabellenführer SV Klingsmoos gewinnt das Moosderby beim SV Grasheim souverän mit 3:0. Der Schiedsrichter sorgt mit einer Nachspielzeit von zehn Minuten bei beiden Mannschaften für Verwunderung.

Es kommt selten vor, dass beide Mannschaften in einem Fußballspiel vehement den Abpfiff fordern. Doch Schiedsrichter Wolfgang Inderwies hatte offenbar Gefallen an der Partie zwischen dem SV Grasheim und SV Klingsmoos gefunden und ließ zehn Minuten nachspielen, obwohl beim Stand von 0:3 die Entscheidung längst gefallen war.

„Das waren Verhältnisse wie bei der Weltmeisterschaft“, sagte Grasheims Spielertrainer Tobias Bauer mit einem Schmunzeln. Für keine gute Laune gesorgt hatten die Leistung seiner Mannschaft und die Entscheidungen des Unparteiischen. Der hatte unter anderem Zeitstrafen gegen Florian Tarnick und Marvin Kohou verhängt und Michael Beck die Rote Karte gezeigt. „Ich rede nie negativ über den Schiedsrichter“, meinte Bauer, „jeder auf der Anlage kann sich selbst eine Meinung bilden.“ Die deutliche Auftaktpleite wollte er aber nicht am Schiedsrichter festmachen. „Die Niederlage war klar verdient. In der Offensive war der SV Klingsmoos eiskalt, hinten ist er sattelfest gestanden, wir hatten keine Durchschlagskraft.“

Doppelschlag bringt Klingsmoos auf Kurs

Mit dem Ergebnis zufrieden war freilich Gästetrainer Johannes Kranner, der sich in der zweiten Halbzeit nach einer Verletzung von Daniel Bork – die Unterbrechung war der einzige Grund, zumindest etwas nachspielen zu lassen – einwechselte. „Es war ein souveräner Sieg, auch wenn uns nach vorne der letzte Zug gefehlt hat“, sagte Kranner. Der Tabellenführer der Kreisklasse Neuburg, der noch ungeschlagen ist und nur vier Punkte abgegeben hat, war von Anfang an die bessere Mannschaft. Marco Veitinger, stärkster Spieler der Gäste, hatte die ersten beiden Möglichkeiten (4., 12.).

Dann traf der Stürmer mit einem noch von Robert Schneider abgefälschten Freistoß aus 30 Metern zum 0:1 (18.). Eine Minute später bediente Alexander Müller, der berufsbedingt erst sein drittes Saisonspiel absolvierte, Max Fieber, der zum 0:2 einschob (19.). Danach verwaltete der SVK die Führung, die starke Verteidigung um Martin Brodowski und Patrick Krammer ließ nahezu nichts zu. „Grasheim ist kein schlechtes Team und hat uns schon unter Druck gesetzt“, meinte Kranner. Bis auf einen Lattenkopfball von Johannes Blank (32.) und eine Chance von Florian Tarnick (67.) war die zweitbeste Offensive der Liga (44 Tore) jedoch völlig abgemeldet. Das Spiel, das von vielen Fehlern geprägt war, plätscherte vor sich hin. In der Schlussphase wurde Müller dann im Strafraum von Johannes Blank von den Beinen geholt, Markus Daferner verwandelte den Elfmeter sicher zum 0:3-Endstand (82.). Danach rückte der Schiedsrichter in den Mittelpunkt. In der Nachspielzeit stellte er Beck wegen Meckerns vom Platz, ehe er die Teams nach über 100 Minuten Spielzeit erlöste.

SV Grasheim Ruhland – Müller, Schneider, Kraus, J. Blank, P. Blank, Fröhlich, Tarnick, Bauer, Eisenhofer, Kutscherauer (Beck, Kohou, Irl)

Lesen Sie dazu auch

SV Klingsmoos Hudler – Kramer, Bork, Daferner, Kraus, Fieber, Krammer, Veitinger, Steierl, Brodowski, Müller (Brosi, Kranner, Narr, Habibovic, Stöckl)