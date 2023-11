Mit Traumtoren zum Sieg im Neuburger Stadtduell: BSV besiegt VfR II mit 5:1

Plus Der BSV Neuburg erzielt vier sehenswerte Treffer durch Lukasz Bar und Flamur Ajeti und bezwingt den VfR Neuburg II mit 5:1. Was die Trainer Willi Keller und Michael Scheuermeyer zum Spiel sagen.

Dass in der A-Klasse gute Fußballer aktiv sind, war beim Stadtduell zwischen dem BSV Neuburg und dem VfR Neuburg II zu sehen. Denn dem Gastgeber gelangen beim klaren 5:1-Sieg vier Treffer, die das Prädikat Traumtor verdienen.

„Da waren wirklich wunderschöne Tore dabei“, sagte BSV-Spielertrainer Willi Keller, der selbst einmal erfolgreich war. Zudem traf das Sturmduo Lukasz Bar und Flamur Ajeti jeweils zweimal. „Sie haben den Unterschied ausgemacht“, stellte VfR-Coach Michael Scheuermeyer anerkennend fest. „Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Wir haben gut mitgehalten und waren teilweise die bessere Mannschaft. Am Ende zählen aber die Tore. Die hat der BSV gemacht, und wir eben nicht.“