Fußball-NR-Doppelpass

18:00 Uhr

NR-Doppelpass: BSV Neuburg beim 3:0 gegen Wagenhofen „heiß wie Frittenfett“

Plus Nach einer torlosen ersten Hälfte kommt der BSV Neuburg gegen den SV Wagenhofen zu einem 3:0-Erfolg und feiert damit bereits seinen siebten dreifachen Punktgewinn hintereinander.

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Rudi Kaes am Sonntag um 16.52 Uhr die A-Klassen-Partie zwischen dem BSV Neuburg und SV Wagenhofen beendete, hätten die Gefühlswelten der Akteure auf und neben dem Platz nicht unterschiedlicher sein können.

Auf der einen Seite bejubelten die BSV-Kicker ihren soeben errungenen 3:0-Erfolg, der nicht nur der mittlerweile siebte „Dreier“ in Folge war, sondern auch die Gewissheit, zumindest im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz dabei zu sein. Nur wenige Meter davon entfernt saß Sebastian Rutkowski enttäuscht am Boden und schüttelte immer wieder frustriert den Kopf. Der SVW-Spielertrainer war sich bewusst, dass „wir mit dieser Niederlage eine ganz große Chance vergeben haben und der Zug für uns in Richtung Platz zwei nun endgültig abgefahren ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen