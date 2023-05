Fußball-NR-Doppelpass

18:00 Uhr

NR-Doppelpass: SC Ried bejubelt den Klassenerhalt

Gut gemacht: Die Akteure des SC Ried feierten in Ehekirchen ihren vierten Sieg hintereinander sowie den vorzeitigen Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg. Foto: Dirk Sing

Plus Die Schützlinge von Trainer Joco Baranja kommen beim FC Ehekirchen II zu einem 2:1-Erfolg. Durch die gleichzeitige Niederlage des SC Rohrenfels steht fest, dass der SCR auch künftig in der Kreisklasse spielen wird.

Als Schiedsrichter Matthias Kumitz die Kreisklassen-Partie zwischen dem FC Ehekirchen II und SC Ried nach exakt 93 Minuten beendete, hätte man fast schon den Eindruck gewinnen können, als würden die Gäste die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg feiern. Dass der Jubel der Schützlinge von Trainer Joco Baranja in der Tat deutlich größer als nach einem „normalen“ Sieg ausfiel, hatte indes freilich einen Grund: Mit dem 2:1-Erfolg kamen die Rieder nicht nur zu ihrem mittlerweile vierten (!) „Dreier“ hintereinander. Er bedeutete aufgrund der gleichzeitigen 1:3-Niederlage des Tabellenvorletzten SC Rohrenfels in Feldheim gleichzeitig den vorzeitigen Klassenerhalt.

„Nachdem zuletzt unsere Verletzten und Urlauber wieder zurückgekehrt sind, konnten wir ganz anders trainieren. Zudem haben wir uns gerade im taktischen Bereich deutlich weiterentwickelt“, resümiert Baranja, dessen Plan gegen Ehekirchens „Zweite“ am Ende voll und ganz aufging. „Wir wussten, dass Ehekirchen individuell starke Akteure hat. Wir haben deshalb in der Defensive mit einer Fünfer- sowie in der Offensive mit einer Dreierkette agiert. Und diesmal hatten wir auch das Glück, dass wir die Fehler unseres Gegners ausnutzen konnten.“

