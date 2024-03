Fußball-NR-Doppelpass

vor 29 Min.

Spitzenreiter Bertoldsheim schlägt beim 2:1 in Wagenhofen spät zu

Sein Tor war zu wenig: Max Neff (links) brachte den SV Wagenhofen in Führung. Am Ende setzten sich Johannes Meier (rechts) und der SV Bertoldsheim mit 2:1 durch. Foto: Daniel Worsch

Plus Der SV Bertoldsheim liegt beim SV Wagenhofen lange Zeit mit 0:1 zurück, gewinnt aber nach zwei Toren in der Schlussphase noch mit 2:1. Was die beiden Trainer zum Spiel sagen.

Von Benjamin Sigmund

Lange Zeit hat es am Sonntag danach ausgesehen, als würde der SV Bertoldsheim erstmals in dieser Saison als Verlierer den Platz verlassen. Der Tabellenführer hatte beim SV Wagenhofen zwar ein klares Chancenplus, lag aber mit 0:1 zurück. Doch in der Schlussphase drehten die Gäste die Partie, gewannen noch mit 2:1.

„Der Sieg war absolut verdient, wir hatten die Partie 85 Minuten lang im Griff“, sagte SVB-Spielertrainer Philipp Stadler. „Wenn wir unsere Möglichkeiten nutzen, hätten wir das Spiel früher entscheiden können.“ Als „ärgerlich“ bezeichnete Wagenhofens Spielertrainer Sebastian Rutkowski die Niederlage. „Wir führen lange mit 1:0, haben aber eine junge Mannschaft und sind nicht kaltschnäuzig genug.“ Bertoldsheim verfüge über eine „Topmannschaft, wir mussten das ganze Spiel verteidigen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen