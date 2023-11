Wagenhofens Trainer Sebastian Rutkowski: „Auf dem Feld muss ich runterfahren“

Plus Sebastian Rutkowski spricht über seine ersten Erfahrungen als Spielertrainer des SV Wagenhofen. Was der 33-Jährige noch lernen muss, warum die schwache Vorsaison schnell verdaut war und welches Saisonziel er hat.

Sebastian Rutkowski, Sie sind seit dieser Saison als Spielertrainer beim A-Klassisten SV Wagenhofen tätig. Wie groß war für Sie die Umstellung vom Spieler zur neuen Rolle?

Sebastian Rutkowski: Zunächst einmal trage ich nun die Verantwortung für viele Spieler und eine ganze Mannschaft, hinzu kommt natürlich die Vorbereitung der Trainingseinheiten. Auf dem Feld muss ich etwas runterfahren, früher habe ich viel mit dem Schiedsrichter diskutiert oder mich mit den Gegenspielern angelegt (lacht). Ich muss da noch ein bisschen lernen, aber es ist bereits besser geworden.