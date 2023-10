Fußball-NR-Doppelpass

27.10.2023

Zell/Brucks Trainer Patrick Schmidt: „Jeder sieht, wo unser Hauptproblem liegt“

Steckt mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg: Zell/Brucks Trainer Patrick Schmidt. Am Sonntag steht das Stadtderby gegen den SC Ried auf dem Programm. Foto: Daniel Worsch

Plus Für den FC Zell/Bruck geht es in der Kreisklasse Neuburg ausschließlich um den Klassenerhalt. Vor dem Derby gegen den SC Ried spricht Trainer Patrick Schmidt im "NR-Doppelpass" über seine Sorgen und verrät, warum er zuletzt gegen Illdorf vorzeitig in die Kabine ging.

Von Dirk Sing

Patrick Schmidt, der FC Zell/Bruck belegt nach dem zehnten Spieltag in der Kreisklasse Neuburg mit sieben Punkten den elften Platz. Welche Zwischennote würden Sie Ihrem Team aktuell geben?

Schmidt: Puh, das ist eine schwierige Frage. (Überlegt) Aber insgesamt betrachtet wäre es wohl eine glatte Fünf!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

