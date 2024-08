In unserer Serie „NR-Elferkette“ stellen wir auch in dieser Saison Fußballer aus der Region auf eine etwas andere Art und Weise vor. Diesmal ist Elias Kimmerling vom A-Klassen-Aufsteiger TSV Burgheim II an der Reihe. Gemeinsam mit seiner Mannschaft gastiert der 19-jährige Mittelfeldakteur am Sonntag (17 Uhr) beim Aufstiegsfavoriten SV Wagenhofen.

