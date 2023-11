Elf Fragen an Burgheims Michael Habermeyer: Ein Hobbyjäger, der „dreckige“ Siege mag

Plus Michael Habermeyer spielt seit vielen Jahren für den TSV Burgheim. Der 31-Jährige spricht über bayerisches Essen, Bier und gemütliche Abende auf der Couch.

Michael Habermeyer spielt seit vielen Jahren für den TSV Burgheim. Aktuell läuft es für den 31-Jährigen und seine Mannschaft als Tabellendritter der Kreisklasse Neuburg sehr gut. Wir stellen Habermeyer vor der Partie am Sonntag (14 Uhr) beim SC Rohrenfels auf eine etwas andere Art und Weise vor.

1. Strand oder Berge?