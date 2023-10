NR-Elferkette mit Rieds Kapitän Michael Schmalzl: „Das sorgt für ordentlich Stimmung“

Michael Schmalz, Kapitän des Fußball-Kreisklassisten SC Ried, verrät in der NR-Elferkette, welches Getränk bei der Mannschaft des SC Ried nicht fehlen darf und warum torreiche Spiele nicht gut für seine Nerven sind. Außerdem legt er sich fest, wer bei der Europameisterschaft im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen sollte.

Ein wichtiges Spiel hat am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisklasse Neuburg der SC Ried vor der Brust. Im Heimspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht SV Grasheim geht es für die SCR-Kicker darum, mit einem Sieg einen weiteren großen Schritt weg von der Abstiegsregion zu machen. Dies dürfte zweifelsohne auch das Ziel von Rieds Kapitän Michael Schmalzl sein, den wir in unserer Serie „NR-Elferkette“ auf eine etwas andere Art und Weise näher vorstellen.

1. Tee oder Kaffee?

Michael Schmalzl: „Gerade in der Früh auf jeden Fall den Kaffee zum Wachwerden. Sollte es mal eine kurze Nacht gewesen sein, dürfen es gerne auch mal zwei Tassen sein. Im weiteren Verlauf des Tages trinke ich eigentlich beides nicht.“

2. Ungesundes oder gesundes Essen?

Schmalzl: „Meistens schmeckt mir das ungesunde Essen besser, weswegen ich eher dazu tendiere. Es muss zwar nicht unbedingt Fast Food sein. Aber mit gesunden Sachen habe ich es weniger.“

3. Zuhause bleiben oder Reisen?

Schmalzl: „Ich verreise schon regelmäßig. Dabei versuche ich sowohl im Winter als auch Sommer, zumindest einmal von zu Hause wegzukommen – und eventuell noch einmal dazwischen Wellness zu machen. Aber auch daheim gefällt es mir sehr gut. Dort fällt durch das Haus und den Garten ohnehin genug Arbeit an.“

4. Bier oder Wein?

Schmalzl: „Das fällt mir nicht so leicht. Bier trinke ich am liebsten in einer Mischvariante, der ’Goaß’. Mit unserer Mannschaft befüllen wir regelmäßig ein Drei-Liter-Glas damit und derjenige, der den vorletzten Schluck nimmt, muss die nächste Runde zahlen. Das sorgt schon immer für ordentlich Stimmung. Gerne trinke ich aber abends auch mal ein Gläschen Rotwein.“

5. Langschläfer oder Frühauf- steher?

Schmalzl: „Eigentlich bin ich ein überzeugter Langschläfer und bleibe gerne mal die eine oder andere Stunde länger liegen. Doch mein knapp sieben Monate alter Sohn verdonnert mich aktuell zum frühen Aufstehen.“

6. Gegentor oder Notbremse?

Schmalzl: „Schon lieber die Notbremse, da ich Gegentore überhaupt nicht mag und diese mit allen Mitteln verhindern will. Bisher bin ich in meiner Karriere aber ohne Rote Karte ausgekommen.“

7. Netflix oder Kino?

Schmalzl: „Ich schaue, gerade jetzt mit einem kleinen Kind, lieber zu Hause entspannt auf der Couch eine Serie oder einen Film. Das Kino reizt mich dagegen eher weniger.“

8. Popcorn oder Nachos?

Schmalzl: „Falls ich dann doch einmal ins Kino gehe, würde ich Nachos präferieren, da mir Popcorn nicht wirklich schmecken.“

9. Lieber 4:3 oder 1:0 gewinnen?

Schmalzl: „Als Verteidiger ist mir am wichtigsten, dass hinten die Null steht. Deswegen würde ich definitiv lieber 1:0 gewinnen. Das hat in dieser Saison glücklicherweise auch schon dreimal geklappt. Wir hatten aber auch schon durchaus torreiche Partien wie beispielsweise unsere 3:4-Niederlage gegen Rohrenfels. Solche Spiele machen als Verteidiger eher weniger Spaß – und gut für die Nerven ist es auch nicht.“

10. Videobeweis: Ja oder Nein?

Schmalzl: „Grundsätzlich stehe ich dem VAR eher positiv gegenüber und sehe ihn als Bereicherung für die Bundesliga. Klar ist aber auch, dass er gerade in Sachen Transparenz, Qualität und Schnelligkeit noch viel Luft nach oben hat. Ehrlich gesagt ist es für mich unverständlich, dass die DFL die Problematik auch nach so vielen Jahren nicht in den Griff bekommt. Ein möglicher Ansatz wäre für mich, dass beide Mannschaften einmal pro Halbzeit die Möglichkeit bekommen, einen VAR-Einsatz einzufordern und die Situationen dann überprüft werden.“

11. EM 2024: Neuer oder Ter Stegen?

Schmalzl: „Diese Diskussion wird bei mir im Freundeskreis oft geführt. Ich muss sagen, dass meiner Meinung nach ganz klar Manuel Neuer im Tor stehen muss. Er ist der beste Torhüter, den Deutschland je hatte. Zudem hat er das Torwartspiel revolutioniert. Wenn er fit ist, muss er gesetzt sein.“