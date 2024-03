NR-Fußballcheck: Der BSV Neuburg schielt nach oben

Plus Nach einem schwachen Saisonstart hat sich der A-Klassist gesteigert und darf sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Wo Spielertrainer Christoph Fieber Verbesserungspotenzial sieht.

Auf den ersten Blick befindet sich der BSV Neuburg im Niemandsland der A-Klasse Neuburg. Doch nach einer Steigerung zum Ende der Hinrunde besteht noch eine Hoffnung auf den Aufstieg.