NR-Fußballcheck: Der SV Grasheim will „das Unmögliche schaffen“

Plus Der SV Grasheim steht mit null Punkten am Tabellenende der Kreisklasse Neuburg. Warum Trainer Michael Beck dennoch an den Klassenerhalt glaubt.

Von Adrian Hauk

Der SV Grasheim spielte eine Hinrunde zum Vergessen und ist in der Kreisklasse Neuburg noch punktlos.

Bisheriger Saisonverlauf Der SV Grasheim steht mit null Punkten nach 13 Partien abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Mittlerweile liegen die Grasheimer schon acht Zähler hinter dem vorletzten SG Feldheim. Zusätzlich stellt die Elf von Beck den schlechtesten Angriff mit elf erzielten Treffern sowie die schlechteste Defensive mit bereits 40 kassierten Toren.

Das war gut „Das Gute ist, dass alle noch an Bord sind und keiner gewechselt ist“, meint Trainer Beck und fügt an: „Wir haben uns neben dem Platz immer gut präsentiert.“ Spielerisch ist in der bisherigen Saison jedoch wenig Positives zu sehen.

Das muss besser werden „Wir müssen unsere individuellen Fehler einstellen“, sagt Trainer Michael Beck . „Zusätzlich hoffen wir, in der Rückrunde deutlich weniger Verletzungspech zu haben.“ Insgesamt musste der SV Grasheim fünf verschiedene Torhüter einsetzen aufgrund von teils schwerwiegenden Verletzungen. „Keiner der neuen Torhüter war schuld an unseren Niederlagen, aber natürlich ist eine Abwehr bei einem ständigen Tausch des Schlussmannes verunsichert“, erklärt Beck . So wäre der ein oder andere Punkt durchaus möglich gewesen, jedoch seien viele unglückliche Umstände zusammengekommen. „Der Kader ist sowieso sehr schmal und durch die Verletzungen haben wir oft Schwierigkeiten gehabt.“ Jedoch ist die Hinrunde auch spielerisch katastrophal gewesen. „Wir haben es nicht geschafft, die Null zu halten und uns oftmals zu sehr verunsichern lassen“, fasst Beck zusammen und fügt an: „In der Rückrunde müssen wir uns vor allem defensiv verbessern.“

Kommen & Gehen Beim SVG gab es keine Abgänge. Nach Verletzungen zurückgekehrt sind Marvin Kohou und Michael Eisenhofer .

Saisonziel „Wir wollen das Unmögliche schaffen“, erklärt Beck und fügt an: „ Wir wollen die Klasse halten.“ Dabei ist für den Grasheimer Trainer das erste Finale gegen Feldheim am dritten Rückrundenspieltag. „Wir sind konditionell fitter und besser sowie breiter aufgestellt. Für mich ist der Klassenerhalt möglich. Wenn wir es schaffen, defensiv besser aufzutreten und vorne immer unsere ein bis zwei Tore zu erzielen, können wir viele Punkte sammeln.“

Punktspiel-Auftakt Sonntag, 17. März (14.30 Uhr), gegen die SG Münster .

NR-Prognose Da man selbst gegen direkte Konkurrenten unterging, muss eine klare Leistungssteigerung her, um Punkte zu sammeln. Auch der Rückstand beträgt bereits acht Punkte. Daher wird der SV Grasheim absteigen.

