NR-Fußballcheck: Klassenerhalt für den FC Rennertshofen möglichst ohne Umweg

Plus NR-Fußballcheck: Der FC Rennertshofen möchte aus dem Tabellenkeller der Kreisliga Ost. Wie dies gelingen soll, verrät der spielende Co-Trainer und Torjäger David Pickhard.

Von etwaiger Unruhe ist man beim Fußball-Kreisligisten FC Rennertshofen angesichts des aktuellen Tabellenstandes weit entfernt. Im Gegenteil, mit viel Einsatz und Motivation bereiten sich die Schützlinge des Trainer-Gespanns Tommy Mutzbauer/David Pickhard derzeit auf die zweite Saisonhälfte vor.