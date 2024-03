NR-Fußballcheck: Teamgeist beim FC Zell/Bruck als großes Faustpfand

Plus NR-Fußballcheck: Der FC Zell/Bruck hat eine unbefriedigende Hinrunde in der Kreisklasse Neuburg hinter sich. Mit einem neuen Torwart und zwei weiteren Neuzugängen soll der Klassenerhalt geschafft werden.

Nach einer guten Aufstiegssaison, die mit 33 Punkten und 55:54 Toren auf Tabellenplatz acht in der Kreisklasse Neuburg endete, tut sich der FC Zell/Bruck in dieser Spielzeit – gerade auch bedingt durch den Abgang zweier Leistungsträger – deutlich schwerer.