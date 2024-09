Der „NR-Kicktipp“ mit Dominik Telli vom Kreisligisten SV Klingsmoos

Der FC Zell/Bruck ist beim „NR-Kicktipp“ nach wie vor das Maß der Dinge. Mit seinen elf Punkten katapultierte der spielende Co-Trainer der Rot-Weißen, Daniel Vetter, sein Team an die Tabellenspitze. Einen neuen Versuch, den Kreisklassisten vom „Platz an der Sonne“ zu verdrängen, unternimmt an diesem Wochenende der SV Klingsmoos, der seinen Torhüter Dominik Telli ins Rennen schickt. Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, während die richtige Tendenz noch mit einem Zähler belohnt wird. Der Gesamtsieger bekommt am Saisonende elf Trainingsbälle von Sport Dünstl in Neuburg.

