„NR-Kicktipp“ mit Jannik Rechner vom SV Straß

Es bleibt dabei: Der FC Zell/Bruck thront beim „NR-Kicktipp“ weiterhin einsam an der Tabellenspitze. Auch Andreas Müller und der SV Bertoldsheim konnten am vergangenen Wochenende den Kreisklassen-Konkurrenten den „Platz an der Sonne“ nicht streitig machen. Zahlreiche Überraschungen hatten am Ende dazu geführt, dass der SVB letztlich nur auf drei Punkte kam. Gegen die elf Zähler des FC Zell/Bruck war man daher chancenlos. Einen neuen Anlauf unternimmt nun der SV Straß mit seinem Torjäger Jannik Rechner.

