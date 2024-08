NR-Kicktipp: Kann der FC Zell/Bruck die SpVgg Joshofen-Bergheim überflügeln?

In der zweiten Runde unseres „NR-Kicktipps“ ist diesmal Fußball-Kreisklassist FC Zell/Bruck an der Reihe, der am Sonntag (15 Uhr) beim FC Illdorf gastiert. Die Rot-Weißen schicken dabei ihren spielenden Co-Trainer Daniel Vetter ins Rennen, der insgesamt zehn Partien zu tippen hat. Für jedes exakt vorhergesagte Ergebnis gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Am vergangenen Wochenende kam Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim mit Vincent Porombka insgesamt „nur“ auf drei Punkte, wobei zwei Partien noch nicht final ausgetragen wurden. Der Gesamtsieger des „NR-Kicktipps“ bekommt am Saisonende elf Trainingsbälle von Sport Dünstl in Neuburg. Nachfolgend die Tipps von Daniel Vetter:

SC Oberweikertshofen - FC Ehekirchen (Landesliga Südwest): „Nach einem eher schwierigen Saisonstart scheint der FC Ehekirchen seit dem Trainerwechsel immer besser in Fahrt zu kommen. Zum Gegner Oberweikertshofen kann ich logischerweise nicht viel sagen. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass der FCE seinen Lauf fortsetzen und den nächsten Dreier einfahren kann.“ - Mein Tipp: 0:2

FC Rennertshofen - SpVgg Joshofen (Kreisliga Ost): „Ich habe die Joshofener im Testspiel gegen die TSG Untermaxfeld gesehen und muss sagen, dass sie mich sehr begeistert haben. Sie spielen attraktiven Fußball mit vielen jungen Akteuren und werden in den kommenden Jahren sicher eine erfolgreiche Zeit erleben. Auch der perfekte Saisonstart mit neun Punkten aus drei Spielen untermauert ihre Fähigkeiten. Dem FC Rennertshofen steht ein schweres Spiel bevor, bei dem er am Ende leer ausgehen wird.“ - Mein Tipp: 1:3

SV Klingsmoos - SSV Alsmoos/Petersdorf (Kreisliga Ost): „Meiner Meinung nach verfügt der SV Klingsmoos über einen hervorragenden Kader. Allerdings ist ihnen der Saisonstart mit drei Pleiten hintereinander missglückt. Nun wartet mit Alsmoos/Petersdorf ein starker Gegner, der die letzten Jahre immer eine gute Rolle in der Kreisliga spielte. Ich denke, auch diesmal wird es aus Sicht des SVK schwer werden, den Bock umzustoßen.“ - Mein Tipp: 1:2

TSV Rain II - TSV Burgheim (Kreisliga Ost): „Die U23 des TSV Rain ist als Bezirksliga-Absteiger wohl noch eine Nummer zu groß für die Burgheimer. Auch wenn sie bislang noch keinen Punkt einfahren konnten, bin ich überzeugt von der Qualität des Kaders und denke, dass sie sich im Derby deutlich durchsetzen werden.“ - Mein Tipp: 4:0

SC Rohrenfels - SC Ried (Kreisklasse Neuburg): „Den SC Rohrenfels kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen, da man vergangene Woche spielfrei war. Wenn der SC Ried allerdings an die Leistung der vergangenen Saison und jener am ersten Spieltag anknüpft, sollte es eine klare Nummer werden. Da sie ihren Kader zusammengehalten beziehungsweise mit Moritz Bartoschek sogar nochmals verstärkt haben, werden die Rieder in dieser Saison gewiss ganz oben angreifen.“ - Mein Tipp: 0:3

SV Echsheim - FC Ehekirchen II (Kreisklasse Neuburg): „Der SV Echsheim hat zwar das erste Spiel verloren und der FC Ehekirchen II seines gewonnen. Dennoch gehe ich hier von einem Unentschieden aus, da ich die Echsheimer immer als kampfstarke und zweikampfbetonte Mannschaft erlebt habe und dies Tugenden sind, die gerade in einem Derby entscheidend sein können.“ - Mein Tipp: 2:2

FC Ildorf - FC Zell/Bruck (Kreisklasse Neuburg): „Wir wollen hinten gut stehen und vorne unsere Chancen nutzen. Wenn das klappt, bin ich überzeugt davon, dass wir die Partie gewinnen werden.“ - Mein Tipp: 0:2

TSG Untermaxfeld - SV Straß (Kreisklasse Neuburg): „Straß wird sich als Aufsteiger gegen eine erfahrene und abgezockte Untermaxfelder Mannschaft sehr schwertun. Auch von der Kader-Qualität her hat die TSG deutlich die Nase vorn und wird diese Begegnung für sich entscheiden.“ - Mein Tipp: 3:0

TSV Ober-/Unterhausen - BSV Neuburg (A-Klasse Neuburg): „Der BSV verfügt über viele gute Kicker in seinen Reihen und hat bereits in der Vorsaison gezeigt, wozu er in der Lage ist. Ich sehe die Neuburger auch in diesem Jahr ganz vorne mit dabei und denke nicht, dass sie gegen Oberhausen etwas anbrennen lassen werden.“ - Mein Tipp: 0:3

TV Vohburg - SV Karlshuld (A-Klasse Donau/Isar): :Der SV Karlshuld verfügt zweifelsohne über viel Potenzial und Qualität. Allerdings haben sie einen Trainerwechsel hinter sich und auch noch einige Neuzugänge. Es benötigt dann oft etwas Zeit, bis sich gewisse Abläufe einspielen. Daher denke ich, dass ein so starker Gegner wie Vohburg, der seine ersten drei Partien gewinnen konnte, etwas zu früh kommt und man hier den Kürzeren ziehen wird.“ - Mein Tipp: 2:0