Fußball-Relegation

vor 17 Min.

0:0 bei Türkspor: Gute Ausgangslage für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen holt bei Türkspor Augsburg ein 0:0 und hat gute Chancen, im Rückspiel am Samstag den Traum vom Aufstieg zu verwirklichen. Was Spielertrainer Michael Panknin zur Partie sagt.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ehekirchen hat sich in der letzten Relegationsrunde zur Bayernliga eine gute Ausgangslage erspielt. In einer ausgeglichenen Partie holte der Landesligist bei Türkspor Augsburg ein 0:0 und darf weiter vom Aufstieg träumen. Das entscheidende Rückspiel findet am Samstag (16 Uhr) in Ehekirchen statt.

Spielertrainer Michael Panknin, der am Mittwoch seinen 34. Geburtstag feierte, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft insgesamt zufrieden. „Mit einem Unentschieden wäre ich vorher einverstanden gewesen, also ist es in Ordnung.“ Von einem Klassenunterschied, Türkspor hatte die Saison in der Bayernliga Süd auf dem drittletzten Platz beendet, war nichts zu sehen. Dass einige Spieler der Augsburger über höherklassige Erfahrung verfügen und Qualität mitbringen, war aber zu spüren. Etwa der 40-jährige Moustapha Salifou, der 2006 im WM-Kaders Togos stand und einst einige Premier-League-Spiele für Aston Villa bestritt. Er spielte zunächst im Mittelfeld und später in der Innenverteidigung, an ihm gab es kaum ein vorbeikommen. „Wir wussten, dass es schwer wird. Auf dem Platz ist die Qualität von Türkspor noch mehr zu merken. Sie haben sehr starke Einzelspieler und agieren auch als Mannschaft gut. Das ist wirklich ein harter Brocken“, so Panknin. „Der Gegner ist defensiv sehr stabil gestanden, wir aber auch. Insgesamt haben wir uns gegenseitig neutralisiert, das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis.“

