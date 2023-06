Fußball-Relegation

16:00 Uhr

0:1 gegen Dinkelscherben II: Enttäuschung, aber auch Stolz beim SV Bertoldsheim

Plus Durch einen Treffer in der Nachspielzeit muss sich der SV Bertoldsheim im Relegationsspiel zur Kreisklasse dem TSV Dinkelscherben II mit 0:1 geschlagen geben. Was Trainer Markus Schiele zu dieser Partie sagt.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Der SV Bertoldsheim hat den Aufstieg in die Kreisklasse Neuburg verpasst: Im Relegationsspiel gegen den TSV Dinkelscherben II musste sich das Team von Spielertrainer Markus Schiele vor 411 Zuschauern in Petersdorf erst durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.

Beiden Mannschaften merkte man von Beginn an ihre Nervosität an. Folglich passierte in der Anfangsphase kaum etwas. Nach einer guten Viertelstunde hatte Dinkelscherben nach einem Einwurf dann seine erste Annäherung an das Gehäuse von SVB-Schlussmann Aaron Scheunig. Doch der Schuss strich knapp über das Lattenkreuz. Quasi im Gegenzug hatten auch die Bertoldsheimer ihre erste gute Aktion, als Philipp Stadler mit einem langen Ball auf die Reise geschickt wurde.

