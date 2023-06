Alexander Käs sieht "gewisse Vorteile beim FC Ehekirchen“

Plus Alexander Käs, der zuletzt den FC Ingolstadt II trainierte, schätzt die Chancen des FC Ehekirchen gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg ein.

Alexander Käs, der FC Ehekirchen hat sich in der ersten Runde der Bayernliga-Relegation klar gegen den Tabellenvorletzten der Bayernliga Süd, den TSV 1860 Rosenheim, durchgesetzt (5:1, 7:2). Haben Sie damit gerechnet beziehungsweise waren Sie von der Deutlichkeit der Ergebnisse überrascht?

Alexander Käs: Ich habe ja bereits beim letzten Gespräch mit Ihrer Zeitung vor diesem Duell gesagt, dass Ehekirchen sicherlich gute Möglichkeiten haben würde, sich gegen Rosenheim durchzusetzen. Dass es dann derart deutlich geworden ist, war wohl für alle Beteiligten so nicht zu erwarten. Mit Türkspor Augsburg wartet nun ein Kontrahent, gegen den der FCE meines Erachtens ebenfalls gute Chancen haben wird. An einen ähnlich deutlichen Verlauf wie gegen Rosenheim glaube ich allerdings nicht.