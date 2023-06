Fußball-Relegation

Der Aufstiegstraum ist geplatzt: FC Ehekirchen unterliegt Türkspor mit 2:3

Plus Der FC Ehekirchen muss sich Türkspor Augsburg mit 2:3 geschlagen geben und bleibt in der Landesliga. Nachdem ein 0:2-Rückstand aufgeholt wurde, fällt das entscheidende Tor kurz vor Schluss.

Von Benjamin Sigmund

Als am Samstag nach 97 intensiven Minuten der Schlusspfiff ertönte, sanken die Spieler des FC Ehekirchen entkräftet zu Boden. Tränen wurden vergossen, die Enttäuschung war greifbar. Nach der 2:3-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen Türkspor Augsburg ist der Traum vom Aufstieg in die Bayernliga geplatzt. Während die Gäste den Klassenerhalt feierten, spielt der FCE auch in der kommenden Saison in der Landesliga.

Dabei hatte Ehekirchen große Moral bewiesen und war nach einem 0:2-Pausenrückstand binnen weniger Minuten zum 2:2-Ausgleich gekommen. Dies hätte nach dem 0:0 im Hinspiel eine Verlängerung bedeutet. Doch Türkspor reichte eine Einzelaktion kurz vor Schluss zum entscheidenden Treffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

