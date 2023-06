Fußball-Relegation

FCE-Trainer Simon Schröttle: „Wir rechnen uns gute Chancen aus“

Das entscheidendende Spiel vor der Brust: Simon Schröttle trifft mit dem FC Ehekirchen am Samstag auf Türkspor Augsburg. Foto: Daniel Worsch

Plus Der FC Ehekirchen trifft in der Bayernliga-Relegation auf Türkspor Augsburg. Was Spielertrainer Simon Schröttle vom Rückspiel erwartet und warum er optimistisch ist.

Simon Schröttle, am Samstag (16 Uhr) steht für den FC Ehekirchen das Rückspiel gegen Türkspor Augsburg an. Überwiegt bei Ihnen Vorfreude oder doch Anspannung?

Simon Schröttle: Ganz klar die Vorfreude. Sie ist riesig, weil wir die Möglichkeit haben, in die Bayernliga aufzusteigen. Damit hat vor der Saison niemand gerechnet und allein die Teilnahme an der Relegation ist ein Highlight für den Verein. Anspannung ist bei mir Momentan überhaupt keine vorhanden, weil wir gut vorbereitet sind und uns relativ gute Chancen ausrechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

