Fußball-Relegation

07:00 Uhr

Trainer Alexander Käs vor Ehekirchen-Spiel: „Vorsicht vor Rosenheims Torjäger Bojan Tanev“

Plus Alexander Käs hat als Cheftrainer des Bayernligisten FC Ingolstadt II in dieser Saison mit seinem Team gegen den TSV 1860 Rosenheim gespielt. Wie der 30-Jährige den Gegner des FC Ehekirchen einschätzt.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Alexander Käs, als Trainer des FC Ingolstadt II haben Sie in der Bayernliga-Saison 2022/2023 zweimal mit den Schanzern gegen den ersten Relegations-Gegner des FC Ehekirchen, TSV 1860 Rosenheim, gespielt. Worauf muss sich der FCE einstellen?

Käs: Grundsätzlich kann natürlich in einem solchen Relegationsspiel immer alles passieren. Nachdem es bei 1860 Rosenheim in der Winterpause einen Trainerwechsel gegeben hat, ist die Mannschaft – was ja auch die Ergebnisse zeigen – insgesamt etwas stabiler aufgetreten. Dennoch glaube ich, dass der FC Ehekirchen als Tabellenzweiter der Landesliga Südwest nach der starken Saison mental gesehen einen kleinen Vorteil beziehungsweise gute Chancen haben wird, eine Runde weiterzukommen.

