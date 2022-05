Fußball

vor 50 Min.

SC Rohrenfels: Matthias Froncek übernimmt Herrenteam als Trainer

Plus In den vergangenen drei Jahren formte Matthias Froncek viele Jugendkicker für die „Erste“ des SC Rohrenfels. In der kommenden Saison übernimmt er nun die Herrenmannschaft.

Von Dirk Sing

Zwei Spieltage sind in der Kreisklasse Neuburg noch zu absolvieren. Auch wenn in Sachen Auf- und Abstiegskampf weiter um jeden Zähler gerungen wird, laufen bei zahlreichen Klubs bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Diesbezüglich bildet auch der SC Rohrenfels keine Ausnahme. Nach einem etwas schleppenden Start in die Spielzeit 2021/2022 kam der Aufsteiger im weiteren Verlauf immer besser in Schwung und machte bereits frühzeitig den Klassenerhalt in souveräner Art und Weise perfekt.

