vor 32 Min.

Jung-Schiedsrichter Maximilian Raudensky: „Wir sind einfach ein cooler Haufen“

Plus Vor zwei Jahren hat Maximilian Raudensky den Neulingslehrgang der SR-Gruppe Neuburg, der diesmal am nächsten Wochenende stattfinden wird, besucht. Mittlerweile pfeift der 16-Jährige bis hinauf zur Kreisliga.

In knapp zwei Jahren von null auf hundert: So könnte man die Entwicklung und den Aufschwung von Maximilian Raudensky in den zurückliegenden 24 Monaten kurz und knapp beschreiben. Oder auch anders ausgedrückt: Nachdem der Youngster im Jahr 2021 den Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe Neuburg besuchte und dabei seine Prüfung erfolgreich ablegte, leitet der heute 16-Jährige, dessen Heimatverein der FC Illdorf ist, seit März 2023 sogar schon Punktspiele in der Kreisliga Ost.

Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht das große Schiedsrichter-Talent über …

