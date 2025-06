Fußball-Testspiele: FC Ehekirchen verliert, VfR Neuburg gewinnt

Voll im Testspiel-Modus befinden sich schon wieder Fußball-Landesligist FC Ehekirchen und Bezirksligist VfR Neuburg - und das mit unterschiedlichem Erfolg! Während sich der FCE dem Kreisliga-Meister FC Gundelfingen II mit 0:2 geschlagen geben musste, kamen die Lila-Weißen gegen den TSV Rohrbach (Bezirksliga Oberbayern) zu einem 2:0-Sieg.

FC Ehekirchen - FC Gundelfingen II 0:2: „Wir haben zwei sehr anstrengende und intensive Trainingswochen hinter uns. Diese Partie hat gezeigt, dass es in den kommenden Wochen doch noch eine ganze Menge zu tun gibt“, resümierte Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer nach dem Schlusspfiff von Neuburgs Schiedsrichter-Obmann Fabian Hegener. Die Hausherren, bei denen die beiden Burgheimer Youngster Jakob Schmid und Vincent Burkhardt sowie Eduard Hardok (FC Fatih Ingolstadt, zuvor SC Rohrenfels) mit einer Gastspiel-Genehmigung mitwirkten und dabei ihre Sache mehr als ordentlich machten, hatten zwar im ersten Durchgang durchaus mehr Ballbesitz. Richtig gefährlich vor dem FCG-Kasten wurde es zunächst allerdings nicht. Die Gäste lauerten indes vor allem auf schnelle Umschaltmomente und Konter. Kurz vor der Pause traf schließlich Tim Otto mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern zur Führung (45.+3).

Icon Vergrößern Sieht bei seiner Mannschaft noch viel Verbesserungs-Potenzial: Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer (rechts). Foto: Dirk Sing Icon Schließen Schließen Sieht bei seiner Mannschaft noch viel Verbesserungs-Potenzial: Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer (rechts). Foto: Dirk Sing

„Wir haben dann in der Pause einige Dinge angesprochen, die wir dann auch in den ersten 15, 20 Minuten nach dem Wiederbeginn ordentlich umgesetzt haben“, so Halbmeyer. In dieser Phase lag tatsächlich der eine oder andere Ehekirchener Treffer in der Luft. Doch weder Hardok (57.) noch Max Koschig (59.) und Nico Ledl, der nach einer Ecke per Kopf die Querlatte anvisierte (62.), hatten ihr Visier richtig eingestellt. Besser machte es der Bezirksliga-Aufsteiger hingegen in der 84. Minute - wenn auch unter gütiger Mithilfe der Einheimischen. Nach einem Freistoß brachten die FCE-Akteure den Ball nicht aus der Gefahrenzone, wofür sich letztlich Nik Groepper mit dem 0:2 bedankte. „Bei beiden Gegentoren hat man deutlich gemerkt, dass die letzten Prozente einfach noch fehlen. Daran werden wir in nächster Zeit weiter arbeiten“, meinte Halbmeyer. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am Dienstag (19 Uhr) im nächsten Resrspiel beim FC Gerolfing, bei dem der langjährige Ehekirchener Max Seitle nun als spielender Co-Trainer agiert.

VfR Neuburg - TSV Rohrbach 2:0: Einen Auftakt nach Maß in die Vorbereitungsphase erwischte der VfR Neuburg. Im Bezirksliga-Duell mit dem oberbayerischen TSV Rohrbach kamen die Schützlinge des neuen Trainer-Gespanns Sebastian Habermeyer/Moritz Bartoschek zu einem verdienten Erfolg - und das, obwohl sie ohne etatmäßigen Torhüter in dieses Match gegangen waren! Nachdem Dominik Jozinovic und Neuzugang Peter Kraus verhindert waren, stand der etatmäßige Offensiv-Akteur Nikolai Krzyzanowski zwischen den Pfosten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Neuzugang Leon Beran die Einheimischen schließlich in der 73. Minute in Führung. Für den Endstand sorgte dann Abwehrchef Marcel Mehl mit seinem Treffer zum 2:0 (81.). Sein nächstes Match bestreitet der VfR am kommenden Samstag (14 Uhr) ebenfalls daheim gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt.

Icon Vergrößern Feierte im Trikot des VfR Neuburg seine Premiere: Neuzugang Flamur Idrizi (Mitte). Foto: Daniel Worsch Icon Schließen Schließen Feierte im Trikot des VfR Neuburg seine Premiere: Neuzugang Flamur Idrizi (Mitte). Foto: Daniel Worsch