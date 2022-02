Testspiele am Wochenende: Deutliche Schlappe für SV Klingsmoos

Der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg kassiert gegen den TSV Pfersee eine 0:5-Niederlage. Auch die TSG Untermaxfeld befindet sich weiter auf Formsuche.

Auch am Wochenende wurde auf den Fußballplätzen in der Region wieder eifrig getestet. Während am Samstag der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg, SV Klingsmoos, gegen den TSV Augsburg-Pfersee mit 0:5 deutlich unter die Räder kam, besiegte der Sc Ried die klassenhöhere TSG Untermaxfeld mit 2:0. Am Sonntag kam die SpVgg Joshofen-Bergheim gegen den TSV Inchenhofen zu einem souveränen 3:0-Erfolg. Kreisligist TSV Burgheim trennte sich vom TSV Diedorf mit einem 4:4-Remis. (nr)

Konnten sich im Vorbereitungsspiel gegen den Kreisklassisten SC Ried (hinten Frederic Wytopil) nicht entscheidend in Szene setzen: Daniel Vetter (vorne) und seine Teamkollegen von der TSG Untermaxfeld. Foto: Daniel Worsch





Partien im Überblick:

Samstag

Kösching – Karlshuld 1:1

Karlshuld – Ringsee 4:2

Illdorf – Altisheim 1:1

VfR Neuburg II – Oberstimm abges.

Mühlried – Waidhofen 2:3

Klingsmoos – Pfersee 0:5

Ried – Untermaxfeld 2:0

Steinberg – Zell/Bruck 5:5

Sonntag

Joshofen-Berg. II – Feldkirchen 1:2

Langenmosen – Gerolsbach 3:0

Feldheim II – Rennertshofen II 4:1

Gersthofen II – Münster 3:8

Holzheim – Sinning 6:0

Ober-/Unterhausen – Nassenfels 0:0

Karlskron II – Aichach II 1:1

Ludwigsmoos – Klingsmoos II 1:7

FC Schrobenhausen – Brunnen abges.

Burgheim – Diedorf 4:4

Oberbernbach – Pöttmes 5:0

Lichtenau – Menning abges.

Rain II – Wemding 5:1

Wagenhofen – TV Ingolstadt 4:3

Staudheim – Ehekirchen II 0:3

Joshofen-Bergheim – Inchenhofen 3:0

Feldheim – Rennertshofen 1:1

Straß – Mauren 3:2

Karlskron – Aichach 1:1

BSV Neuburg – Weichering 1:2

Berg im Gau II – Lichtenau abges.

Aresing – Ried 2:3

Grasheim – Mailing 4:2

Lenting – Berg im Gau 3:1